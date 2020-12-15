У Верховній Раді розглядають Держбюджет на 2021 рік. Перед голосуванням міністр охорони здоров'я вчергове наголосив, що медична система, через недофінансування, під загрозою. Адже новий Ковідний фонд у новому році не створюватимуть.

Соцеконом – це субвенція (форма грошової допомоги для конкретної мети – 24 канал) для місцевого самоврядування.Таку думку висловила в ефірі 24 каналу народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Надолужити за рік не можна

За її словами, гроші 2020 року витрачали на лікарні, зокрема, на технічне оснащення.

Не можна за 1 рік надолужити те, що розвалювалось 29 років,

– зазначила Кравчук.

Недофінансована сфера

Нардепка ствердила, що у світі завжди медична сфера недофінансована. Тому те, що вона не отримала достатньо грошей, нічого поганого немає.

Зазначимо! Станом на кінець жовтня 2020 року, МОЗ змогло витратити лише 77 із 129 виділених мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров'я є одним із лідерів щодо невиконання видаткової частини бюджету.

"Звісно, це недостатній рівень. Він не відповідає тому, що прописано в законі – 5%. Але коли хоча б раз бюджет був достатньо профінансований? У 2020 році ми не мали катастрофічної ситуації в медицині. І жодного разу бюджет медицини не був профінансований достатньо", – також сказала депутатка.

Вона додала, що більше дивиться не на процес, а на результат. А він є у конкретних закладах та громадах.



Держбюджет – 2021 / Інфографіка 24 каналу

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