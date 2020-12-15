Чому у Держбюджеті не вистачило грошей на лікарів: відповідь нардепки
У Верховній Раді розглядають Держбюджет на 2021 рік. Перед голосуванням міністр охорони здоров'я вчергове наголосив, що медична система, через недофінансування, під загрозою. Адже новий Ковідний фонд у новому році не створюватимуть.
Соцеконом – це субвенція (форма грошової допомоги для конкретної мети – 24 канал) для місцевого самоврядування.Таку думку висловила в ефірі 24 каналу народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
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Надолужити за рік не можна
За її словами, гроші 2020 року витрачали на лікарні, зокрема, на технічне оснащення.
Не можна за 1 рік надолужити те, що розвалювалось 29 років,
– зазначила Кравчук.
Недофінансована сфера
Нардепка ствердила, що у світі завжди медична сфера недофінансована. Тому те, що вона не отримала достатньо грошей, нічого поганого немає.
"Звісно, це недостатній рівень. Він не відповідає тому, що прописано в законі – 5%. Але коли хоча б раз бюджет був достатньо профінансований? У 2020 році ми не мали катастрофічної ситуації в медицині. І жодного разу бюджет медицини не був профінансований достатньо", – також сказала депутатка.
Вона додала, що більше дивиться не на процес, а на результат. А він є у конкретних закладах та громадах.
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