В Україні норми трудового законодавства не поширюються на народних депутатів. Зокрема, їхню діяльність визначає окремий закон "Про статус народного депутата".

Однак прогули нардепів викликають справедливе обурення суспільства. Про це заявив парламентський аналітик руху ЧЕСНО Дмитро Черетун в ефірі 24 каналу.

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За його словами, норма про позбавлення депутатів виплат за прогули зробила їх більш дисциплінованими, аніж раніше.

Якщо депутати не хочуть втрачати ці гроші, то вони змушені ходити на засідання й голосувати,

– заявив аналітик.

Позбавлення відшкодування витрат

Черетун зазначив, що депутатів, які впродовж місяця без поважної причини пропустили понад 30% голосування у Верховній Раді, позбавлять не зарплат, а саме відшкодування витрат на депутатські повноваження.

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Як розповів аналітик, депутати отримають зарплату, але її розмір залежатиме від кількості голосувань у парламенті.

"Депутати інколи можуть болісно реагувати на те, що їх позбавляють цих виплат", – припустив він.

Черетун пояснив, що депутати таки зможуть отримати відшкодування витрат, якщо нададуть документи, які підтвердять поважну причину їхньої відсутності.

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Що цьому передувало: коротко