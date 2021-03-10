Не самогубці, – депутати бояться підписуватися за відставку Венедіктової

Наприкінці лютого депутати від "Голосу" почали збирати підписи за відставку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Втім, процес відбувається дуже повільно.

Наразі є приблизно 20 підписів. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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Депутати бояться підписатися за відставку генпрокурорки

За його словами, багато фракцій обіцяють підписатися, але пізніше.

Дуже багато представників, особливо більшості, неофіційно говорять: "Я не самогубець, щоб підписуватися під відставкою людини, яка може притягнути мене до відповідальності",

– зазначив Юрчишин.

Він зауважив, що в Україні наразі викривлена система притягнення до відповідальності нардепів. Єдиною людиною, яка може підписати підозру і розпочати слідчі дії, є генеральний прокурор.

У "Слузі народу" не бачать підстав для того, щоб відправити генпрокурорку у відставку.

"Ми збиратимемо підписи доти, поки депутати не побачать, що утримувати такого генпрокурора – це шкода для країни", – додав нардеп.

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