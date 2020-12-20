Володимир Зеленський переконаний, що інфраструктура дуже важлива у боротьбі із епідемією COVID-19. Адже швидкі по відремонтованих дорогах почали добиратись до хворих значно швидше.

Чому дороги потрібно будувати навіть в епідемію

Президент в інтерв'ю The New York Times пояснив, чому навіть у час епідемії коронавірусу він акцентував увагу на інфраструктурі.

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Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час епідемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко,

– зазначив Зеленський.

За його слова, хороші дороги дозволили пожежним машинам оперативно добиратись до місць займання, зокрема під час лісових пожеж на Луганщині.

"Зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів", – додав глава держави. Та наголосив, що це підтверджує важливість інфраструктури.

Що вдалося зробити у 2020 році та які плани на майбутнє

Зеленський розповів, що цього року вже зробили 4 тисячі кілометрів доріг. А це перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років.

Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали, – підсумував президент.

Він вважає, що Україна має шанс за 4 – 5 років побудувати всі інфраструктурні вузли.

Сполучення з тимчасово окупованими територіями

Окрему увагу Зеленський приділив будівництву сполучення з окупованим Донбасом.

"Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми побудували мости, відкрили КПВВ", – заявив глава держави.

Таке ж зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами Криму. Там теж з'явилися сучасні контрольні пункти в'їзду – виїзду.

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