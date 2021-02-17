Бойовики повзуть в Україну, бо в російських частинах умови жахливі, – експерт

В Україні схопили 2 російських бойовики, які намагалися пробратися незаконно. Один з них – керівник диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Насправді є 2 причини, чому росіянам так кортить приїхати в Україну.

Військовий експерт Сергій Жданов зауважив, що російські бойовики намагаються потрапити на територію України з 2 причин. Вони або намагаються займаються розслідувально-диверсійною діяльністю, або втікають від російської служби.

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Жданов зазначив, що умови проходження служби в російських частинах щоразу погіршуються.

Там не укомплектовують, їм припинили платити бойові, залишились тільки надбавки за особливі умови служби,

– сказав експерт.

"Також не варто забувати, що там немає правової держави, немає юрисдикції. Там "закон – Тайга, ведмідь – господар", – запевнив Жданов.

Він підсумував, що жодна людина там не захищена в правовому полі від свавілля.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу