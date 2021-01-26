На окупованій території Донбасу вже 7 років функціонує в'язниця "Ізоляція". Її створили російські бойовики одразу після окупації регіону. З'ясувалося, що серед ув'язнених є не лише проукраїнське населення, але й "місцеве ополчення".

Джерело: "Радіо Свобода"

В'язницю окупантів вже прозвали справжнім концтабором через жорстоке поводження із ув'язненими. Про це повідомив журналіст Станіслав Асєєв, який 2 роки пробув у "Ізоляції".

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Місцеві мешканці вважають, що у в'язницю саджають лише проукраїнське населення, однак таке твердження – помилкове.

Мешканці ОРДО не уявляють, що половина в'язнів "Ізоляції" – це так зване місцеве "ополчення". Дуже рідко до концтабору потрапляють пересічні бойовики. Сюди кидають тих, хто може бути небезпечним найперше серед "своїх",

– сказав журналіст.

За його словами, саме "своїм" у в'язниці дістається найбільше.

Кого і чому ув'язнюють бойовики

►Восени 2019 року до "Ізоляції" потрапив генерал-майор так званого "МЧС ДНР" Андрій Богомаз, він також працював заступником місцевого "міністра МЧС" Олексій Кострубицький. Його звинуватили у нібито нецільовому використанні бюджетних коштів.

►За звинуваченням у шпигунстві на користь України ув'язнили полковника так званої "5 бригади 1 АК ДНР" Юрія Чайковського. За словами самого окупаційного військового, в його кабінеті під столом виявили прикріплену скотчем флешку. У ній містилася інформація про технічні характеристики російського міномета, яку він нібито передав Службі безпеки України.

Такі звинувачення насправді, мовляв, були зумовлені давнім конфліктом Чайковського із ГРУ Росії. Мовиться про те, що ще у 2015 році він відмовив їм в одній із контрабандних схем. Перед проросійським військовим стояв вибрів – або сісти як "шпигун СБУ" на 15 років, або домовитись із "людьми з Корпусу". Він погодився на другий варіант.

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Засновника сепаратистського руху били до півсмерті

Підполковник "4 бригади 2 АК" Сергій Ставнічний, який заснував сепаратистський рух в Одесі, били найжорстокіше. Його били електричним струмом та катували на дибі (середньовічне знаряддя катувань, на якому розтягують людину) у будівлі "МГБ ДНР". Через травми суглобів від ледь міг ходити. Понад місяць Ставнічний провів у підвалі "Ізоляції".

Спочатку його звинувачували у шпигунстві на користь України та торгівлі зброєю. Однак згодом його засудили за незаконне зберігання зброї. Він погодився на таке звинувачення, бо у сусідню камеру "Ізоляції" бойовики привезли його цивільну дружину.

Господар "Ізоляції" Куліковський Денис ночами фактично мив ним підлогу концтабору, забиваючи до напівсмерті – він вимагав віддати дорогу колекцію годинників, фото якої знайшов у телефоні Ставнічного,

– розповів Асєєв.

Ставнічний мав тісний контакт з ФСБ. Саме через конфлікт інтересів із ФСБ його кинули в "Ізоляцію".

Серед "луганських гостей" концтабору опинився і так званий "міністр сільського господарства" Руслан Сороковенко. Перший час він ледь міг розмовляти після пережитих катувань.

Нагородженого за "повернення Криму" везли у мішку для картоплі

Андрія Ібрагімовав, який отримав від окупантів медаль за "повернення Криму", привезли в "Ізоляцію" у мішку з-під картоплі. Його щільно обмотали скотчем та били протягом декількох годин поїздки з Луганська до Донецька. До речі, на початку перебування в "Ізоляції" затриманий навіть не знав, що він у Донецьку.

Капітан замість боксерської груші

Капітана так званого "батальйону Легіон" Олексія Сидорова били електричним струмом через задній прохід та геніталії. Його обмотували матрацами та підвішували замість боксерської груші.

Зверніть увагу! За словами Асєєва через "концтабір" пройшли декілька десятків місцевих лейтенантів, сержантів та рядових різних "бригад" та "батальйонів". Крім того, були й російські добровольці, яких часто катували з особливою жорстокістю.