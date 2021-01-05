У справі про вбивство Павла Шеремета відбулося нове зрушення 4 січня, коли світ побачив запис розмови, під час якої білоруські силовики обговорювали вбивство журналіста. Запис датований 2012 роком, але колишній спецназівець Ігор Макар не публікував його протягом 8 років.

Як пояснив сам колишній силовик, він усі ці роки вичікував потрібного моменту, щоб опублікувати записи. Про це Ігор Макар розповів в інтер'вю Euroradio.

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Після отримання цих записів з власних джерел у КДБ чоловік виїхав до Європейського Союзу, але продовжував збирати інформацію про злочини чиновників і держслужбовців.

Після президентських виборів у Білорусі у 2020 році я побачив ту згуртованість білоруського народу проти беззаконня, і зрозумів, що саме зараз білоруському народу потрібна моя допомога й підтримка,

– розповів Ігор Макар.

Щоправда, ексспецназівець зізнається, що завдяки записам зміг врятувати життя свого друга – колишнього начальника СІЗО №1 Мінська Олега Алкаєва.

"Почувши його ім'я на записах, я звернувся до американських дипломатів. Тоді Олег Алкаєв отримав з кримінальної поліції повідомлення, що йому потрібна охорона, що йому не можна їхати з Німеччини, адже його життю загрожує небезпека", – розповів колишній білоруський силовик.

Виходить, що він так само міг би запобігти й убивству журналіста Павла Шеремета. Втім, Макар переконаний: якщо б тоді допоміг журналісту, сьогодні він не міг би допомогти білоруському народу.

Коротко про записи щодо вбивства Павла Шеремета: