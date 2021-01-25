Ця хімія обов'язково спрацює, – Кулеба про Байдена і Зеленського

25 січня 2021 , 12:32
Читать новость на русском

Володимир Зеленський та Джо Байден легко знайдуть спільну мову. В обох лідерів є багато спільного, і ця "хімія" має спрацювати.

І Байден, і Зеленський стали президентами, коли головним завданням було примирити різні частини суспільства та побудова мостів. Про це глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Актуально Все ускладниться: Кулеба пояснив, чому деокупацію Криму і Донбасу треба розглядати окремо

У них дійсно це спільне. Я думаю, що ця хімія, як люблять говорити американці, обов'язково спрацює, і все буде нормально,
– заявив Кулеба.

Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

  • Українська сторона вже активно працює над організацією зустрічі Байдена та Зеленського.
  • Однак спершу між двома президентами має відбутися телефонна розмова. За словами українських дипломатів, її можна очікувати вже у найближчому майбутньому.
  • Україна планує запросити Байдена на святкування Дня Незалежності.
  • Окрім того, триває робота над підготовкою візиту Зеленського до США.