Ця хімія обов'язково спрацює, – Кулеба про Байдена і Зеленського

Володимир Зеленський та Джо Байден легко знайдуть спільну мову. В обох лідерів є багато спільного, і ця "хімія" має спрацювати.

І Байден, і Зеленський стали президентами, коли головним завданням було примирити різні частини суспільства та побудова мостів. Про це глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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У них дійсно це спільне. Я думаю, що ця хімія, як люблять говорити американці, обов'язково спрацює, і все буде нормально,

– заявив Кулеба.

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