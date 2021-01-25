Ця хімія обов'язково спрацює, – Кулеба про Байдена і Зеленського
Володимир Зеленський та Джо Байден легко знайдуть спільну мову. В обох лідерів є багато спільного, і ця "хімія" має спрацювати.
І Байден, і Зеленський стали президентами, коли головним завданням було примирити різні частини суспільства та побудова мостів. Про це глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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У них дійсно це спільне. Я думаю, що ця хімія, як люблять говорити американці, обов'язково спрацює, і все буде нормально,
– заявив Кулеба.
Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо
- Українська сторона вже активно працює над організацією зустрічі Байдена та Зеленського.
- Однак спершу між двома президентами має відбутися телефонна розмова. За словами українських дипломатів, її можна очікувати вже у найближчому майбутньому.
- Україна планує запросити Байдена на святкування Дня Незалежності.
- Окрім того, триває робота над підготовкою візиту Зеленського до США.
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