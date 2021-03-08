Мендель пояснила, чому Байден досі не поговорив з Зеленським

Після інавгурації на посаді президента США Джозеф Байден досі не провів жодної розмови з Володимиром Зеленським, хоча й заявляв, що Україна для нього – один з пріоритетів. Прессекретарка українського президента Юлія Мендель не вбачає в цьому якоїсь серйозної проблеми.

У своєму інтерв'ю Юлія Мендель запевнила, що на "певно рівні" тривають постійні контакти. Тож якогось негативу в цій історії вона не вбачає.

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Я думаю, що дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що в нас зі США все налагоджено. Дійсно триває дуже велика робота – і між дипломатами, і між різними службами,

– запевнила прессекретарка Президента України.

За її словами, обидва лідери вже обмінялися листами й чіткими меседжами, які показали, що відбувається у відносинах. Також вона підкреслила, буцімто американський президент досі не сформував свою адміністрацію.

"Тобто там навіть не було багатьох людей, з якими можна було сконтактувати. Я, наприклад, з пресслужбою сконтактувала й сказала: "Ми тут, якщо що". Нам сказали, що дуже добре, що ми сконтактували, і сказали залишатися на зв'язку", – розповіла Юлія Мендель.

Крім того, вона висловила переконання, що відсутність розмови є й наслідком "схожості" Джо Байдена до Володимира Зеленського, а саме – схильності до результату. Мовляв, розмова – це добре, але має бути дія.

Щоб була дія, потрібно підготувати платформу. Президент Байден інавгурований у кінці січня. Я перепрошую, минуло півтора місяця. Навіть адміністрація не сформована. У нас будуть дуже ефективні й сильні переговори. Мова не просто про дзвінок,

– запевнила речниця глави держави.

Деталі майбутньої розмови Зеленського – Байдена