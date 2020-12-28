Сергій Кривонос заявив, що речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович нібито завів групу снайперів на мінне поле. Окрім того, Кривонос назвав Арестовича "маніпулятором чистої води".

Арестович не є військовим експертом. Про це заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос заявив в інтерв'ю "Новое время".

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А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені? Чому він не розповість, як і для чого він це зробив,

– заявив Кривонос.

Що ще сказав Кривонос

Арестовича запрошували на ефіри, бо запрошували тих, хто не були на війні.

За словами генерал-майора, "всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало подавати себе як військового спеціаліста.

Ті, хто захищали Україну, захищали її на фронті.

Зверніть увагу! Арестович є радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики. Раніше він був засновником благодійного фонду для надання психологічної підтримки військовим. Детальніше читайте тут.