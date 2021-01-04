Моторошна подвійна ДТП трапилась вранці 3 січня на Миколаївщині. Там 27-річний водій іномарки Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і врізався в дерево. Після цього він вийшов з авто і пішов дорогою у напрямку ближнього села. Втім, поблизу заправки чоловік потрапив під колеса Audi A6 і від отриманих травм загинув на місці.

При цьому, 39-річний водій Audi спершу втік із місця ДТП. Про це інформує пресслужба Нацполіції Миколаївської області.

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Деталі подвійної ДТП

27-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням на перетині вулиць Космонавтів та Троїцька в Інгульському районі.

Він виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.

Після цього чоловік вийшов з автівки та направився в сторону села Мішково-Погорілове.

У районі заправки на прохідній частині він потрапив під колеса автомобіля Audi A6, яким кермував 39-річний водій.

27-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, а водій, який вчинив наїзд, спершу зник з місця аварії.

Через деякий час він повернувся на місце ДТП вже на іншому авто.

Поліція з'ясовує деталі

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини та причини автопригоди. Також буде призначена низка відповідних експертиз, в тому числі на визначення стану сп’яніння у 39-річного чоловіка.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.