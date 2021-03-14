День з народження зі стріляниною та погонею: вінничанин знеструмив половину міста

У Томашполі чоловік захотів додати адреналіну у святкування дня народження. Замість запуску феєрверків, він вирішив постріляти з автомата у небо. Стрілець з нього виявився непоганий: у людей, на щастя, не потрапив, проте перебив високовольтний кабель.

Чоловік не лише випустив чергу з 20 пострілів вгору біля місцевого кафе. Розважаючись у такий протизаконний спосіб, він залишив без світла більшу частину Томашполя.

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Поліція проводила спецоперацію задля затримання

На цьому пригоди порушника закону не завершились. Він на Porsche Cayenne влаштував погоню з правоохоронцями. Для того, аби впіймати зловмисника, поліція ввела у дію спецоперацію на території Вінницької області.



У ній взяли участь працівники кримінальної поліції та співробітники КОРДу. Любителя гострих відчуттів впіймали близько 23:00 у селищі Агрономічне.

Порушником закону виявився 35-річний вінничанин

Виявилось, що блокбастер на Вінниччині влаштував 35-річний житель обласного центру. Поки що його помістили в ізолятор, а автівку забрали на арештмайданчик.

За попередньою інформацією, чоловіка обурило, що на дні народженні не було феєрверків, отож він влаштував свій – з автомата, який возив у багажнику.

Дії зловмисника кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом. За такі розваги чоловік може отримати до 10 років ув'язнення. Наразі поліція готує повідомлення про підозру затриманому.

Чоловіка помістили в ізолятор / Фото Поліції Вінницької області

Автомобіль чоловіка помістили на арештмайданчик / Фото поліції Вінницької області