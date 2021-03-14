День з народження зі стріляниною та погонею: вінничанин знеструмив половину міста
У Томашполі чоловік захотів додати адреналіну у святкування дня народження. Замість запуску феєрверків, він вирішив постріляти з автомата у небо. Стрілець з нього виявився непоганий: у людей, на щастя, не потрапив, проте перебив високовольтний кабель.
Джерело:Поліція Вінницької області
Чоловік не лише випустив чергу з 20 пострілів вгору біля місцевого кафе. Розважаючись у такий протизаконний спосіб, він залишив без світла більшу частину Томашполя.
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Поліція проводила спецоперацію задля затримання
На цьому пригоди порушника закону не завершились. Він на Porsche Cayenne влаштував погоню з правоохоронцями. Для того, аби впіймати зловмисника, поліція ввела у дію спецоперацію на території Вінницької області.
У ній взяли участь працівники кримінальної поліції та співробітники КОРДу. Любителя гострих відчуттів впіймали близько 23:00 у селищі Агрономічне.
Порушником закону виявився 35-річний вінничанин
Виявилось, що блокбастер на Вінниччині влаштував 35-річний житель обласного центру. Поки що його помістили в ізолятор, а автівку забрали на арештмайданчик.
За попередньою інформацією, чоловіка обурило, що на дні народженні не було феєрверків, отож він влаштував свій – з автомата, який возив у багажнику.
Чоловіка помістили в ізолятор / Фото Поліції Вінницької області
Автомобіль чоловіка помістили на арештмайданчик / Фото поліції Вінницької області
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