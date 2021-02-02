Чоловік з сокирою підпалив "Епіцентр" у Первомайську: що йому загрожує
Правоохоронці затримали 37-річного палія, який спричинив пожежу в "Епіцентрі" у Первомайську. Чоловік прийшов до торговельного центру з ножем та сокирою.
Джерело: фейсбук Сергія Шайхета
Чоловіка, який скоїв підпал "Епіцентру", раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. Йому загрожує довічне позбавлення волі, зазначив очільник поліції Миколаївщини.
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Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями про умисне знищення або пошкодження майна, а також про замах на умисне вбивство.
На місці пожежі продовжує працювати поліція – забезпечує публічну безпеку та порядок. За попередньою інформацією, всіх відвідувачів та працівників "Епіцентру" вдалося евакуювати.
Що сталося у Первомайську
- Пожежа спалахнула 2 лютого у торговому центрі "Епіцентр", що на вулиці Достоєвського. Вогонь швидко поширився площею будівлі.
- Постраждали щонайменше 2 охоронці, але не внаслідок пожежі, а через дії 37-річного чоловіка, який підпалив приміщення.
- Коли вони намагалися зупинити його та не дати втекти, палій накинувся на охоронців з сокирою.
- У "Епіцентрі" повідомили, що разом із затриманим у торговий центр зайшов ще один чоловік, проте йому вдалося втекти.
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