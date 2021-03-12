Отримав паспорт – повоював – втратив паспорт: як українець росіянином хотів стати

Уродженець Донецька у 2006 році зажадав стати громадянином Росії та дуже швидко за це поплатився. Після отримання паспорта країни-агресора його призвали в армію та відправили у гарячу точку.

Відтак у 2007 році Артем прибув на строкову службу до Севастополя. Він став курсантом військової частини російського Чорноморського флоту.

Читайте також Ким для Києва є українці, що отримали російські паспорти на окупованих територіях

Надалі донеччанин пов'язав свою долю з великим десантним кораблем "Саратов". На цьому судні чоловік здобув звання старшого матроса.

Чоловіка відправили у гарячу точку

У серпні 2008 року Артема привезли на війну, яку розв'язала Росія у Грузії. Повернувся він з гарячої точки наприкінці місяця.

А у 2009 році достроково звільнився з військової служби через невиконання ним умов контракту.



Військовий білет чоловіка / Фото міського сайту Донецька

Чоловік став на облік та намагався влаштуватись на роботу до ФСБ, але зазнав невдачі.

У 2015 році Росія скасувала рішення про надання Артему громадянська, виданий у 2006 році паспорт країни-агресора – видалили.

Зараз він проживає у Харківській області та має паспорт громадянина України.

Росія спростила отримання громадянства для українців