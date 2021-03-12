Отримав паспорт – повоював – втратив паспорт: як українець росіянином хотів стати
Уродженець Донецька у 2006 році зажадав стати громадянином Росії та дуже швидко за це поплатився. Після отримання паспорта країни-агресора його призвали в армію та відправили у гарячу точку.
Джерело:міський сайт Донецька
Відтак у 2007 році Артем прибув на строкову службу до Севастополя. Він став курсантом військової частини російського Чорноморського флоту.
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Надалі донеччанин пов'язав свою долю з великим десантним кораблем "Саратов". На цьому судні чоловік здобув звання старшого матроса.
Чоловіка відправили у гарячу точку
У серпні 2008 року Артема привезли на війну, яку розв'язала Росія у Грузії. Повернувся він з гарячої точки наприкінці місяця.
А у 2009 році достроково звільнився з військової служби через невиконання ним умов контракту.
Військовий білет чоловіка / Фото міського сайту Донецька
Чоловік став на облік та намагався влаштуватись на роботу до ФСБ, але зазнав невдачі.
У 2015 році Росія скасувала рішення про надання Артему громадянська, виданий у 2006 році паспорт країни-агресора – видалили.
Зараз він проживає у Харківській області та має паспорт громадянина України.
Росія спростила отримання громадянства для українців
- У 2019 році президент Росії Путін ухвалив указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу та Криму.
- Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів на окупованих територіях.
- РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.
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