Чоловік намагався незаконно вивезти дочку в Польщу: пропонував 1 501 гривню хабаря – фото
У пункті пропуску "Краківець" чоловік хотів провезти у Польщу дочку, не маючи на це дозволу дружини. Аби "вирішити питання" він запропонував прикордонникам 1 501 гривню хабаря.
Чоловік пропонував гроші за перетин кордону дочкою
Про неуспішну спробу чоловіка незаконно перетнути кордон у Краківці повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Мандрував 49-річний українець зі своєю неповнолітньою дочкою. Однак дозволу від матері на виїзд дівчини за межі України він не мав. Крім того, плутався у відповідях, де саме зараз перебуває його дружина.
Тому, аби досягти бажаного, чоловік вирішив запропонувати прикордонникам хабар – 1 501 гривню.
Чим все закінчилося
Однак працівники ДПСУ таку пропозицію не прийняли, батька з донькою через державний кордон не пропустили, а натомість повідомили про інцидент співробітників Нацполіції.
Хабар, який чоловік пропонував прикордонникам / Фото Держприкордонслужби
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