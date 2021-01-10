У пункті пропуску "Краківець" чоловік хотів провезти у Польщу дочку, не маючи на це дозволу дружини. Аби "вирішити питання" він запропонував прикордонникам 1 501 гривню хабаря.

Чоловік пропонував гроші за перетин кордону дочкою

Про неуспішну спробу чоловіка незаконно перетнути кордон у Краківці повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Читайте також Прикордонникам України – хабар рублями: невдалий спосіб перетину кордону від іноземця

Мандрував 49-річний українець зі своєю неповнолітньою дочкою. Однак дозволу від матері на виїзд дівчини за межі України він не мав. Крім того, плутався у відповідях, де саме зараз перебуває його дружина.

Тому, аби досягти бажаного, чоловік вирішив запропонувати прикордонникам хабар – 1 501 гривню.

Чим все закінчилося

Однак працівники ДПСУ таку пропозицію не прийняли, батька з донькою через державний кордон не пропустили, а натомість повідомили про інцидент співробітників Нацполіції.



Хабар, який чоловік пропонував прикордонникам / Фото Держприкордонслужби