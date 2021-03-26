Чоловік в Харкові пошкодив 7 авто та розбив вітрини магазинів: фото
Вночі 26 березня чоловік пошкодив 7 автомобілів і вітрини 2 магазинів на проспекті Гагаріна в Харкові. Поліцейські вже його затримали.
Джерело:Фейсбук Харківської поліції
Про зловмисника поліцію сповістив чоловік, який не назвався. У підсумку правоохоронці виїхали на локацію, де було правопорушення.
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Деталі інциденту
- Патрульні негайно прибули на місце виклику.
- Неподалік вони затримали громадянина. Його поведінка була агресивною.
- Вони оглянули прилеглу територію та виявили розбиті вікна у машинах та у двох магазинах.
- Правоохоронці додатково викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі розслідуватиме цю справу.
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