Вночі 26 березня чоловік пошкодив 7 автомобілів і вітрини 2 магазинів на проспекті Гагаріна в Харкові. Поліцейські вже його затримали.

Про зловмисника поліцію сповістив чоловік, який не назвався. У підсумку правоохоронці виїхали на локацію, де було правопорушення.

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Деталі інциденту

Патрульні негайно прибули на місце виклику.

Неподалік вони затримали громадянина. Його поведінка була агресивною.

Вони оглянули прилеглу територію та виявили розбиті вікна у машинах та у двох магазинах.

Правоохоронці додатково викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі розслідуватиме цю справу.

Важливо! У Львові 11-річна дівчина допомогла затримати злодія. Він намагався вкрасти в неї телефон, але вона не розгубилась. Привернула увагу перехожих та всі разом затримали зловмисника до приїзду правоохоронців.