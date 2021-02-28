Гучний випадок стався у Миколаєві. Тут до одного з супермаркетів покупець прийшов без маски, і відповідно охорона спробувала його затримати. Але чоловік розпорошив їм у обличчя газ.

Про інцидент стало відомим 28 лютого – видання посилається на соцмережі. Також опублікували відповідне відео.

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Докладніше про ситуацію

Сталася ця неприємна подія в супермаркеті АТБ, що на Колосі (ринок і однойменний район у Миколаєві – 24 канал).

Чоловік без маски намагався розрахуватися на касі. Але касирка відмовилася його обслуговувати.

Опісля він поклав їй гроші та пішов на вихід.

У цей час охорона спробувала затримати порушника, але чоловік розпорошив в них струмінь з газового балончика.

На кадрах із місця пригоди можна побачити, як від газу постраждав один із охоронців і випадкові перехожі. Також чутно, як люди кашляють.

Потерпілий охоронець був готовим продовжувати бійку, але колега його втримав.

За словами очевидців, після всього чоловік із балончиком сів спокійно сів у машину та безперешкодно поїхав геть.

Також на відео видно, як він підбирає пакети з продуктами з підлоги та йде разом зі своєю супутницею.

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У Миколаєві чоловік без маски розпорошив газ у охоронців супермаркету: відео

Штрафи за відстуність масок: головне

У листопаді 2020 року в Україні набув чинності закон про посилення відповідальністі за перебування без масок. Відповідно до нього, відсутність маски на обличчі у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину прирівнюється до адміністративної відповідальності. За це доведеться викласти від 170 до 255 гривень. Водночас у документі прописано, маска має закривати рот і ніс.

14 січня 2021 року вступив у дію закон, що передбачає штрафи для представників бізнесу, які впускають у заклади осіб без засобів індивідуального захисту. Розмір покарання за таке порушення становить 3 400 – 5 100 гривень.

Усіх відвідувачів приміщень та транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски. Якщо людина прийшла без захисної маски, то спершу їй мають зробити зауваження щодо цього. Однак у разі відмови можуть викликати поліцію.

Крім того, зараз більшість України перебуває в жовтій карантинній зоні. А це означає, що носіння масок у громадських місцях є обов'язковим.



Що слід знати про носіння масок під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу