Не лише армія та влада гарантує безпеку: чого Україні варто повчитись в Естонії

В чому полягає стійкість нації і як залучити до безпекових процесів суспільство – на власному досвіді це знає Естонія. Країна, розташована на східних рубежах ЄС і НАТО, щойно вирвавшись з лещат Радянського Союзу невпинно посилювала обороноздатність. Тепер своїм досвідом ділиться з Україною.

Що НАТО дало Естонії

Естонія є однією з найменших за площею країн в Європі, але найпотужнішою у царині інформаційної безпеки з-поміж країн НАТО. До Північноатлантичного альянсу балтійська країна вступила у 2004 році.

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Після розпаду Радянського Союзу залишилася без військово-повітряних сил, але Альянс надав можливість захищати повітряний простір. Відтоді військові літаки НАТО патрулюють небо над державою. Ще більші гарантії безпеки Естонія отримала 2017 року. На військовій базі у містечку Тапа, що за півтори сотні кілометрів від російського кордону, перебуває один з 4 мультинаціональних батальйонів Альянсу.

"Ми щасливі, що в Естонії несе службу батальйон Великої Британії, підрозділи Франції і Данії. А ще здійснюється патрулювання повітряного простору – також нашими союзниками з НАТО", – розповів надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні Каймо Кууску.

Естонці своє членство в Альянсі вважають гарантією безпеки держави. Переконані, що саме колективний підхід – запорука надійного захисту кордонів.

Ми вважаємо, що Естонія – це і є НАТО. Таке відчуття має кожен громадянин,

– зазначив Каймо Кууску.

А ще наголошують, що зміцнити оборону країни можливо лише розбудувавши стійкість нації. "Стійкість – це здатність суспільства чинити опір і швидко відновлюватися після складної ситуації чи кризи. Це дуже важливе підґрунтя для того, щоби побудувати свою оборону", – додала директорка центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

Ще 2016 року на саміті у Варшаві країни НАТО зобов'язалися посилювати національну стійкість та цивільну готовність. Адже стійкі суспільства здатні не лише протистояти загрозам, а й швидше відновлюватися після криз.

Як Естонія розбудовувала систему безпеки

Свою систему безпеки Естонія розбудовувала поетапно, і не лише розраховувала на союзників, а зміцнювала власну стійкість. Крок за кроком, країна побудувала довіру між урядом і громадськістю. Естонці переконані, що стійке суспільство розуміє свою роль під час криз. А безпеку гарантує не лише армія та влада, а вся країна та її громадяни.

"Нам вдалося сформувати невеликі, але дієві оборонні структури. Вони беруть активну участь у міжнародних місіях. І їх поважають колеги з Північноатлантичного Альянсу", – зазначив надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні.

Програма "Стійка Україна"

Тепер Естонія охоче ділиться своїм досвідом з Україною. Міжнародний центр оборони і безпеки – аналітичний інститут, що діє в усіх країнах Балтії. Він аналізує виклики національній та міжнародній безпеці, а по тому пропонує розв'язання проблем. У 2016 році центр, за підтримки уряду Естонії, започаткував програму "Стійка Україна". Проєкт покликаний впровадити стандарти виміру стійкості українського суспільства.

Мета програми "Стійка Україна" – це створити максимально конкретну систему замірювання та покращення стійкості в громадах України на національному рівні,

– наголосила координатор проєкту "Стійка Україна" Ілля Мірошкін.

На першому етапі фахівці Міжнародного центру безпеки й оборони провели масштабні дослідження на південному сході України. Адже саме ці регіони найбільше потерпають від впливу Росії та вразливі до агресії.

"Ми опікуємося вимірюванням вразливостей у різних регіонах України. Насамперед ми, звичайно, сфокусовані на південно-східних областях України, де впродовж останніх років бачимо ознаки поляризації, фрагментації, а також атомізації суспільних груп", – зазначив керівник проєкту "Стійка Україна" Дмитро Теперік.



Дмитро Теперік / Фото зі сайту "Стійка Україна"

Уже за перші 2 роки програми експерти завершили понад 2 тисячі соціологічних опитувань та інтерв'ю, проаналізували фокус-групи, соцмережі та канали поширення інформації серед населення південно-східної України. Виявили головні прогалини в національній безпеці:

інформаційна;

комунікаційна;

кіберскладові.

У межах програми до України запрошували фахівців з Естонії, аби вислухати їхній досвід і спробувати впровадити його в Україні. Для цього організовували зустрічі в містах південного сходу – від Маріуполя до Миколаєва та на кордоні з окупованим Кримом.

"Хочемо сприяти тому, щоб ці громади ставали стійкішими і ми дуже раді, що тема стійкості цікава аудиторії, що ми можемо організовувати успішно такі події, залучати авторитетних експертів, залучати естонських фахівців, залучати українських фахівців і наразі є сприяння тому, щоб такі події відбувалися і тема стійкості курсувала в інформаційному просторі", – зазначив Ілля Мірошкін.

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Проєкт "Стійка Україна" – це не просто поверхневе бачення процесів, що відбуваються в нашій державі. Естонським та українським експертам вдалося дати глибоку та об'єктивну оцінку стану справ у царині безпеки. "Ми допомагаємо Україні, нашому союзнику та партнеру, покращити та зробити якісніше своє домашнє завдання і пришвидшити інтеграцію у НАТО", – сказав керівник проєкту "Стійка Україна" Дмитро Теперік.

Фахівці виявили 5 основних розривів між державою та українським суспільством:

у цінностях;

цілях;

можливостях;

мотиваціях;

комунікаціях.

Тепер експертна команда розробляє рекомендації, які дозволять подолати ці перешкоди та сформувати систему національної стійкості. Учасники програми, зокрема, пропонують створити інтерактивний онлайн-курс з безпеки. Крім того, впроваджувати інструменти виміру стійкості серед населення південно-східної України. А ще проводити навчання за участі представників місцевого самоврядування, бізнесу та активістів, тренінги і семінари для молоді із залученням естонських експертів.

Про фотовиставку до 7 річниці заснування Національної гвардії України – дивіться у програмі.