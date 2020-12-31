Попри пандемію коронавірусу та карантин, Україна у 2020 році була активною на міжнародній арені. Андрій Єрмак назвав основні здобутки, серед яких – отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, військова допомога США, саміт Україна – ЄС.

Команда Володимира Зеленського активно працювала на міжнародній арені у 2020 році. Про це у своїй колонці на сайті LIGA.net написав Андрій Єрмак, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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За його словами, економізація зовнішньої політики дає результати. Попри серйозну світову кризу та закриття кордонів, скорочення експорту є незначним.

Попри величезні зусилля супротивників, ми суттєво розширили співробітництво з ключовими партнерами,

– наголосив Єрмак.

Чого ще вдалося досягти Україні на міжнародній арені у 2020 році

Співпраця з НАТО

Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. А у вересні успішно пройшли спільні широкомасштабні військові навчання.

Підтримка США

Єрмак запевняє, що партнерство зі Сполученими Штатами вийшло на новий рівень. Влітку Сполучені Штати затвердили військову допомогу Україні на суму 250 мільйонів доларів.

"Йдеться про надання нашій країні засобів контрбатарейної боротьби, транспорту, медобладнання та підготовку українських воїнів, в Україну надійшла партія протитанкових комплексів "Джавелін", – зазначив глава ОП.

Саміт Україна – ЄС

Це саміт продемонстрував, що країна впевнено крокує до повноправного членства у Євросоюзі. Триває робота над оновленням Угоди про асоціацію та підписанням "промислового безвізу", яка забезпечить більше можливостей для експорту українським виробникам.

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Партнерство з Британією

Угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією надасть величезний поштовх співпраці в усіх сферах – від торгівлі та інвестицій до політичної взаємодії.

Крім того, умови кредитних гарантій на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів допоможуть реалізувати інвестиційні проєкти в різних галузях.

Підсилення армії

Переоснащення ВМС України сучасними ракетними катерами, запевняє Єрмак, зміцнить обороноздатність. Україна зможе модернізувати потужності українських суднобудівників та завантажити їх виробництвом частини кораблів. У планах – будівництво 2 військово-морських баз.

Співпраця з Туреччиною

Візит Володимира Зеленського до Туреччини керівник Офісу Президента також вважає історичним. Завдяки цьому, на думку Єрмака, збільшиться співпраця у сфері безпеки та військово-промислового комплексу – спільно вироблятимуться корвети, двигуни та військові дрони, розвиватимуться системи ППО.

Повернення окупованих територій

Україна була надзвичайно активною на шляху до миру. Зокрема, відновили переговори у нормандському форматі та перезавантажили роботу Тристоронньої контактної групи.

"Україна змогла повністю переконати міжнародних партнерів у прагненні до миру на нашій землі, що ми робимо для цього все можливе, і що точно не українська сторона гальмує процес", – наголосив Єрмак.

Очільник ОП також додав, що вдалося визволити з полону десятки українців. Та нагадав, що Україна у 2020 році повернула у світовий порядок денний питання звільнення українського Криму.

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