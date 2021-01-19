Україна сподівається, що шведське головування в ОБСЄ спонукає Росію до конструктивної роботи в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Відтак країна-агресор виконає свою частину зобов’язань.

Мовиться про домовленості, яких досягли під час паризького саміту лідерів країн "нормандської четвірки". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою ОБСЄ Анн Лінде, інформує 24 канал.

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Про зустріч з главою ОБСЄ

Кулеба зазначив, що з пані Лінде вони обговорили питання врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зокрема, міністр поділився своїми враженнями та оцінками щодо поведінки російських представників у Тристоронній контактній групі.

Я наголосив, що Україна виконала свої зобов'язання, взяті на саміті лідерів нормандського формату в Парижі. Однак ми не бачимо взаємності з боку Росії. Розраховуємо, що шведське головування в ОБСЄ відіграє важливу роль у зміні цієї ситуації на краще і мотивуванні Російської Федерації до конструктивної роботи в ТКГ,

– сказав очільник МЗС України.

Кулеба подякував Швеції за незмінну підтримку суверенітету та цілісності України і за те, що у 2021 році питання збройної агресії Росії залишатиметься в центрі уваги ОБСЄ.

"Сьогодні наша мета полягає в об'єднанні зусиль, щоб з використанням інструментів ОБСЄ сприяти верховенству міжнародного права та зміцненню безпеки в Європі", – резюмував він.

Про візит Лінде в Україну

Нова глава ОБСЄ Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.

Завтра вона разом із Кулебою відвідає зону проведення ООС на Донбасі та КПВВ "Золоте".

Міністерка МЗС Швеції ознайомиться із ситуацією і проблемами регіону, де триває збройне протистояння.

Зверніть увагу! Україна – перша країна, яку відвідує Анн Лінде на новій посаді голови ОБСЄ. Це свідчить про пріоритетне значення нашої держави на порядку денному ОБСЄ у 2021 році.