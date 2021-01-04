Минулий 2020 рік видався дуже важким для всього світу – COVID-19, природні катаклізми, протести та глибока економічна криза. Утім, за словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, все стабілізується, якщо увесь світ об'єднали свої зусилля.

Чого очікувати у 2021 році – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Подолання пандемії COVID-19

Основне очікування від 2021 року – подолання пандемії COVID-19. Весь світ об'єднався для боротьби з епідемією. Десятки вакцин та міжнародна співпраця вселяють надію, що з коронавірусом буде покінчено.

Довідка. Україна має отримати перші партії вакцин проти коронавірусу у січні – лютому 2021 року.

Водночас нинішня пандемія може розвинути можливості у протидії подібним епідеміологічним загрозам у майбутньому. Науковці запевняють, що готуватися до наступних пандемій потрібно вже зараз.

"Ми змогли пройти цю межу. Вже розпочато розповсюдження безпечної вакцини, що є неймовірним науковим досягненням. Але ВООЗ не заспокоїться, доки всі країни не отримають доступ до вакцини", – вважає генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

Повалення режиму Путіна

Новообраний президент США Джо Байден може суттєво вплинути на ситуацію у світі. На відміну від непередбачуваної та різкої політики Дональда Трампа, від Байдена очікують більш зважених та професійних дій. З найголовнішого – врегулювання конфліктів з Росією та Китаєм.



2021 рік може стати не найкращим для Володимира Путіна / Фото Getty images

І хоча протистояння з Пекіном буде суто економічним, на рівні торгівлі та інформаційних технологій, баталії з Росією вимальовуються більш жорсткі. Розширення санкцій щодо близького оточення Володимира Путіна та замороження проєкту газопроводу "Північний потік-2" можуть суттєво вдарити не тільки по російських політичним елітам, а і поставити під питання майбутнє існування путінського режиму.

"Ми будемо співпрацювати з нашими союзниками, щоб встановити чіткі міжнародні правила і механізми їх дотримання та гарантуємо наслідки для тих країн, хто порушуватиме їх", – заявив новообраний президент США Джо Байден.

Висадки на Місяці

Не зупинятиметься на досягнутому Ілон Маск. У 2021 році на кораблі Маска до МКС полетять кілька космічних туристів, у супроводі колишнього астронавта. Водночас NASA планують кілька висадок на Місяць. Перша з них буде непілотованою та призначена на кінець 2021 року.

Наша мета – дістатися Місяця, навчитися жити та працювати, буквально в іншому світі, та зрештою використати ці знання для колонізації Марсу,

– зазначив адміністратор NASA Джим Брайденштайн.

Поки неможливо з точністю сказати, що нас очікуватиме цього році. Чи ми видихнемо з полегшенням або нас очікує ще більша кількість несподіванок та викликів. Зміни клімату, майбутні епідемії та геополітичні суперечки зараз на порядку денному у всьому світі. Чіткого плану щодо розв'язання цих проблем нині немає. Однак вже зараз зрозуміло, що світ повинен вчитися на власних помилках, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому.