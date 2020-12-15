У Києві триває масовий протест ФОПів. Серед протестувальників є 2 категорії. Перша – організовані групи, які і створили цей мітинг. Друга – прості малі підприємці, які доєднуються до акції, адже побоються стикнутися з податківцями після встановлення касових апаратів.

Саме через велику кількість представників другої категорії протест постійно розширюється. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

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За його словами, коли малі підприємці поставлять касовий апарат, їм доведеться вести облік, який можуть перевіряти. Тому вони бояться, що приходитимуть податківці, шукатимуть різні порушення, а потім вибиватимуть з них хабарі.

Економіст пояснив, що це спричинено травматичним досвідом 90-х років, коли податківці вибивали з таких малих підприємців гроші. У відповідь на це і запровадили спрощену систему оподаткування, яку люди зараз захищають.

Кухта: Можна запровадити мораторій на перевірку малих підприємців з неризикових категорій

Павло Кухта вважає, що державі потрібно рухатися в бік фіскалізації, її не можна повністю скасовувати

Я б рекомендував парламенту прийняти мораторій на перевірку ось цих категорій людей на пару років. Далі потім ще після запровадження фіскалізації просто зняти цей страх, що завтра до них прийде податківець і намагатиметься знайти якісь порушення,

– пояснив керівник з політичних питань Київської школи економіки.

Він зазначив, що в Києві є 2 категорії протестувальників:

організовані групи фактично протестують проти намагання через фіскалізацію детінізувати деякі сектори. Економіст наголосив, що з ними немає, про що домовлятися. Тому держава повинна перетиснути контрабанду.

простий малий бізнес, які бояться перевірок податківців. Відтак, якщо зняти побоювання для широкої маси людей, протести стишаться. Тому з ними безумовно потрібно шукати діалог.