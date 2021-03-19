Денис Шмигаль заявив, що членство України в ЄС вигідне не тільки нашій країні, а й для Німеччини та самого Союзу. Наразі нашій країні важливо інтегруватися у ринок ЄС та співпрацювати у сфері критичної сировини.

Під час зустрічі з Гайком Маасом Денис Шмигаль заявив, що пріоритетною для України є інтеграція у внутрішній ринок ЄС.

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Заява Шмигаля про членство в ЄС

Прем'єр-міністр заявив, що Україна прагне вступити до ЄС та НАТО і сподівається на підтримку Німеччини.

Членство України в ЄС – це виграшна ситуація не лише для українського народу, але також і для Німеччини та всього ЄС. Наразі для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС. Зокрема, це стосується інтеграції в цифровий та енергетичний ринки Євросоюзу,

– сказав Шмигаль.

Політик додав, що вони активізували процес реформ, щоб в 2022 році Україна отримала запрошення та приєдналася до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про що ще говорили політики

Також прем'єр наголосив, що для України важливе партнерство з ЄС у сфері критичної сировини. Зокрема, за Водневою стратегією ЄС в Україні є потенціал для встановлення 10 гігават потужностей з виробництва "зеленого" водню.

Це дозволяє залучити у розвиток галузі до 20 мільярдів євро. І ми впевнені, що спільно з Німеччиною ми можемо якнайкраще реалізувати цей потенціал,

— зазначив прем'єр-міністр.

Зверніть увагу! Денис Шмигаль перебуває з офіційним візитом в Німеччині. Прем'єр-міністр 18 березня зустрівся з президентом ландтагу Північний Рейн-Вестфалія Андре Купером та заявив, що Україна перейматиме досвід Німеччини у реструктуризації вугільних регіонів.