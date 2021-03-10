Сірий кардинал судової влади: експертка сказала, хто "просуває" потрібних кандидатів на з'їздах

До Вищої ради правосуддя обрали усіх чотирьох нових членів. Імена трьох з них були відомі загалу ще до початку голосування.

За інформації Центру протидії корупції, одним із делегатів з'їзду був суддя у відставці з Хмельницького Анатолій Марцинкевич. Про це в ефірі розповіла експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

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Сірий кардинал судової влади

Чижик зауважила, що саме він поширював інформацію серед суддів про те, за кого потрібно голосувати. Вона наголосила, що делегувати на з'їзд суддів у відставці, а не чинних – дуже нетипово.

Він є одним із так званих сірих кардиналів судової влади. Саме він організовує голосування на з'їздах суддів за тих чи інших кандидатів до ВРП чи до Конституційного Суду,

– зазначила Чижик.

Вона відзначила, що вчора, 9 березня, обрали всіх трьох суддів із так званого списку Марцинкевича.

Експертка розповіла, що Анатолій Марцинкевич часто фігурує в історії кулуарних списків.

Хто такий Анатолій Марцинкевич? Це суддя у відставці, який працював членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів в часи Віктора Януковича. Його люстрували після Революції Гідності.

Схожі ситуації вже були

Чижик нагадала, що 2 роки у ЗМІ з'явилась інформація, що майбутні 4 члени ВРП заздалегідь погоджені. І тоді мовилось про те, що погодження відбувалось на Банковій за часів президента Петра Порошенка. Тоді саме тих кандидатів і обрали.

Чижик розповіла, хто організовує списки кандидатів на з'їзди: відео

Рік тому відбувався ще один з'їзд суддів, на якому обирали суддів Конституційного Суду. Тоді таким же ж способом обрали Петра Філюка. Його прізвище теж фігурувало в інформації, яку поширювали напередодні з'їзду.

Чому судді голосують за відповідних кандидатів

Судді піддаються впливу та голосують за відповідних кандидатів саме тому, що ВРП гарантує "не чіпати" їх.

Їм гарантують, що в обмін на голоси, які вони віддають за наперед погоджених кандидатів, вони отримають імунітет від можливих санкцій за наслідками розвитку дисциплінарних справ чи навіть ймовірних звільнень,

– сказала експертка.

Вона зауважила, що оскільки ВРП є наймогутнішим органом у судовій владі, то продовжує працювати кругова порука. Зокрема, делегати на з'їздах обирають не гідних, доброчесних членів, а тих, хто буде їх "покривати".