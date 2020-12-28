Зеленський, Ляшко чи Путін: чиє вітання українці хочуть дивитися у новорічну ніч
У новорічну ніч більшість українців, а саме 54%, хотіли б подивитися звернення президента Володимира Зеленського. Ще 10% обрали б виступ лідера, якому довіряють.
10% респондентів послухали б вітання від улюбленого артиста чи артистки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС.
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Виступ головного санітарного лікаря Віктора Ляшка обрали б 2% українців. Серед опитаних 1,5% надали б перевагу привітанню російського президента Володимира Путіна.
Зауважимо, що серед опитаних ще 16% взагалі не хотіли б у новорічну ніч дивитися жодного звернення чи виступу.
Український "Скрудж"
Українців також запитали, хто з найбагатших українців міг би у Різдво змінитися на краще. Так запитали, з ким вони асоціюють скнару-багатія Скруджа з "Різдвяної історії" Чарльза Дікенса.
Відповіді:
- Рінат Ахметов – 19%;
- Петро Порошенко – 13%;
- Ігор Коломойський – 9,5%;
- Віктор Медведчук – 8,5%;
- Віктор Пінчук – 4%;
- ніхто – 39%;
- вагалися з відповіддю – 24%.
Найімовірніше, що про інших найбагатших українців, респонденти нічого не знають.
"Викрадач Різдва"
Опитуваним запропонували обрати іноземного лідера, який найбільше підходить на роль "викрадача Різдва" у 2020 році.
Відповіді:
- Володимир Путін – 28%;
- Дональд Трамп – 8%;
- Олександр Лукашенко – 7%;
- Джордж Сорос – 6%;
- Ким Чен Ин – близько 3%;
- Сі Цзинпінь – близько 3%;
- нікого з перелічених – 14%;
- вагалися з відповіддю – 29%.
Зауважимо, що опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих Криму та Донбасу.
Загалом опитали 2 004 респондентів у 131 населеному пункті. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.
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