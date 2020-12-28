У новорічну ніч більшість українців, а саме 54%, хотіли б подивитися звернення президента Володимира Зеленського. Ще 10% обрали б виступ лідера, якому довіряють.

10% респондентів послухали б вітання від улюбленого артиста чи артистки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС.

Цікаво Скільки українців зустрічатимуть Новий рік вдома: результати опитування

Виступ головного санітарного лікаря Віктора Ляшка обрали б 2% українців. Серед опитаних 1,5% надали б перевагу привітанню російського президента Володимира Путіна.

Зауважимо, що серед опитаних ще 16% взагалі не хотіли б у новорічну ніч дивитися жодного звернення чи виступу.

Український "Скрудж"

Українців також запитали, хто з найбагатших українців міг би у Різдво змінитися на краще. Так запитали, з ким вони асоціюють скнару-багатія Скруджа з "Різдвяної історії" Чарльза Дікенса.

Відповіді:

Рінат Ахметов – 19%;

Петро Порошенко – 13%;

Ігор Коломойський – 9,5%;

Віктор Медведчук – 8,5%;

Віктор Пінчук – 4%;

ніхто – 39%;

вагалися з відповіддю – 24%.

Найімовірніше, що про інших найбагатших українців, респонденти нічого не знають.

"Викрадач Різдва"

Опитуваним запропонували обрати іноземного лідера, який найбільше підходить на роль "викрадача Різдва" у 2020 році.

Цікаво! У більшості регіонів України проголосували за Путіна. Лише на Сході він розділив першу сходинку з Трампом та Соросом.

Відповіді:

Володимир Путін – 28%;

Дональд Трамп – 8%;

Олександр Лукашенко – 7%;

Джордж Сорос – 6%;

Ким Чен Ин – близько 3%;

Сі Цзинпінь – близько 3%;

нікого з перелічених – 14%;

вагалися з відповіддю – 29%.

Зауважимо, що опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих Криму та Донбасу.

Загалом опитали 2 004 респондентів у 131 населеному пункті. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.