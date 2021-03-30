Керівнику підприємства системи Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України оголосили про підозру. За попередніми оцінками? державному бюджету завдали збитків на майже 24 мільйона гривень.

Керівник держпідприємства укладав очевидно невигідні договори. Через це і з'явились мільйонні збитки як для підприємства, так і для держави.

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Правоохоронці встановили, що очільник відомства уклав низку договорів із суб'єктом господарської діяльності, який займається вирощування сільськогосподарських культур.

За виконані роботи, держпідприємство вирішило реалізувати бізнесменові весь зібраний урожай. Але посадовці значно занизили показники і продали збіжжя за значно заниженою вартістю,

– мовиться в повідомленні СБУ.

Умови угоди – суперечили інтересам держпідприємства. Вони також були економічно необґрунтовані. Їх посадовець не погоджував із керівництвом центрального органу управління.

Що загрожує чоловіку

Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів Нацполіції повідомили про підозру керівнику підприємства. Цією справою займаються прокурори Офісу генпрокурора та співробітники Служби безпеки України.

Зараз чоловіку загрожує до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.