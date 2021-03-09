Чиновники Одеси вчитимуть українську: на курси виділять понад 100 тисяч

В Одеській міськраді виділять майже 106 тисяч гривень на вивчення української мови. Курси будуть проходити посадовці мерії, а також працівники комунальних установ.

Проєкт відповідного рішення розглянуть на найближчій сесії, тобто 17 березня. Наказ організувати такі курси дав Геннадій Труханов (мер Одеси) ще місяць тому.

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Як буде виглядати підвищення кваліфікації

В Одеському інституті держуправління мають організувати навчання у вигляді курсів української мови. Причиною рішення є те, що далеко не всі підопічні мера вміють спілкуватися державною мовою, що суперечить законодавству України. Вартість навчання за одну людину становитиме 930 гривень.

Яка причина такого рішення мерії

18 січня Геннадій Труханов, який завжди публічно спілкувався тільки російською провів нараду українською. Також він закликав своїх чиновників вчити державну мову.

Причиною цьому було те, що 16 січня вступила в дію нова норма закону про мову. Закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.



Основне в законі про мову / Інфографіка 24 Канал

Зверніть увагу! Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції. Це було його реакцією на мовні скандали в Одесі та Миколаєві 2 та 3 березня. Посадовець вважає, що що такі дії варто кваліфікувати як "дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, образу почуттів громадян за мовною ознакою".

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