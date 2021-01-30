"Ти такий сексі": чиновник з Харківщини приголомшив коментарями у фейсбуці
Очільник Красноградської районної держадміністрації, що на Харківщині, Олександр Кайдаш здивував користувачів фейсбуку манерою спілкування. Під одним з дописів він залишив подекуди дивні коментарі.
Джерело: 24 канал
Відповідні фото з нібито коментарями чиновника вже активно обговорюють у мережі.
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Неоднозначні вислови Олександр Кайдаш залишив під дописом місцевого пабліка "Успешный Красноград", який опублікував його зображення в ролі героя фільму "Бійцівський клуб".
В коментарях депутат почав "загравати" з одним із користувачів і розказувати про їхні нібито інтимні стосунки. Так, чиновник написав: "ты у меня с*сал, круто было малыш", "ты такой секси", "малыш ты просто нежный", "ты знаешь мой номер".
Неоднозначні коментарі Олександра Кайдаша / Скриншот
Наразі журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати, чи дійсно це є коментарі голови Красноградської РДА. Можливо, профіль чиновника зламали.
Що відомо про Олександра Кайдаша
- Олександр Кайдаш раніше займався легкою атлетикою і брав участь в Олімпійських іграх в Сіднеї в 2000 році.
- Свою політичну кар'єру розпочав у 2019 році, очоливши передвиборчу кампанію ексглави ХОДА Олексія Кучера.
- В березні 2020 року став очільником Красноградський район.
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