Вимагав хабар за роботу кафе під час карантину: ДБР затримало працівника Держпродспоживслужби

Джерело:пресслужба ДБР
На гарячому спіймали посадовця Держпродспоживслужби Одеської області детективи Державного бюро розслідувань 23 березня. Він нібито обіцяв за гроші не перешкоджати діяльності ресторану під час посиленого карантину.
Як зазначили у пресслужбі ДБР, чиновник, якого спіймали на отриманні грошей, за службовими обов'язками мав контролювати виконання карантинних обмежень закладами харчування.
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Чиновник з Одеси попався на хабарі за кришування кафе під час карантину / Фото пресслужби ДБР
Яку саме суму вимагав фігурант кримінального провадження, невідомо. Правоохоронці продовжують досудове розслідування справи щодо отримання хабаря службовою особою, яка обіймає відповідальну посаду.
Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права працювати на держслужбі на 3 роки після звільнення. Також служителі Феміди можуть покарати працівника Держпродспоживслужби конфіскацією майна.Зверніть увагу! Наразі Одеська область перебуває в червоній зоні карантину, яка передбачає роботу закладів харчування лише на виніс.