Вимагав хабар за роботу кафе під час карантину: ДБР затримало працівника Держпродспоживслужби

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Джерело:

пресслужба ДБР

На гарячому спіймали посадовця Держпродспоживслужби Одеської області детективи Державного бюро розслідувань 23 березня. Він нібито обіцяв за гроші не перешкоджати діяльності ресторану під час посиленого карантину.

Як зазначили у пресслужбі ДБР, чиновник, якого спіймали на отриманні грошей, за службовими обов'язками мав контролювати виконання карантинних обмежень закладами харчування.

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Втім, судячи з матеріалів кримінального провадження, посадовець вирішив отримати від власників бізнесу гроші, а також неформально дозволити кафе працювати попри заборону.

До 10 років позбавлення волі

  • Правоохоронці стверджують, що задокументували, як працівник Держпродспоживслужби вимагає гроші від власника закладу.
  • За отримані гроші чоловік нібито обіцяв не виявляти порушення карантинних обмежень та не притягувати зловмисників до відповідальності.
  • Під час отримання ним грошей детективи ДБР й затримали підозрюваного.


Чиновник з Одеси попався на хабарі за кришування кафе під час карантину / Фото пресслужби ДБР

Яку саме суму вимагав фігурант кримінального провадження, невідомо. Правоохоронці продовжують досудове розслідування справи щодо отримання хабаря службовою особою, яка обіймає відповідальну посаду.

Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права працювати на держслужбі на 3 роки після звільнення. Також служителі Феміди можуть покарати працівника Держпродспоживслужби конфіскацією майна.

Зверніть увагу! Наразі Одеська область перебуває в червоній зоні карантину, яка передбачає роботу закладів харчування лише на виніс.