Вимагав хабар за роботу кафе під час карантину: ДБР затримало працівника Держпродспоживслужби

На гарячому спіймали посадовця Держпродспоживслужби Одеської області детективи Державного бюро розслідувань 23 березня. Він нібито обіцяв за гроші не перешкоджати діяльності ресторану під час посиленого карантину.

Як зазначили у пресслужбі ДБР, чиновник, якого спіймали на отриманні грошей, за службовими обов'язками мав контролювати виконання карантинних обмежень закладами харчування.

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Втім, судячи з матеріалів кримінального провадження, посадовець вирішив отримати від власників бізнесу гроші, а також неформально дозволити кафе працювати попри заборону.

До 10 років позбавлення волі

Правоохоронці стверджують, що задокументували, як працівник Держпродспоживслужби вимагає гроші від власника закладу.

За отримані гроші чоловік нібито обіцяв не виявляти порушення карантинних обмежень та не притягувати зловмисників до відповідальності.

Під час отримання ним грошей детективи ДБР й затримали підозрюваного.



Чиновник з Одеси попався на хабарі за кришування кафе під час карантину / Фото пресслужби ДБР

Яку саме суму вимагав фігурант кримінального провадження, невідомо. Правоохоронці продовжують досудове розслідування справи щодо отримання хабаря службовою особою, яка обіймає відповідальну посаду.

Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права працювати на держслужбі на 3 роки після звільнення. Також служителі Феміди можуть покарати працівника Держпродспоживслужби конфіскацією майна.

Наразі Одеська область перебуває в червоній зоні карантину, яка передбачає роботу закладів харчування лише на виніс.