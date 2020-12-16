Вже колишнього заступника голови Офісу Президента Сергія Трофімова вважали одним із лобістів Російської ПЦУ. Він змушував голів обласних державних адміністрацій блокувати реєстрацію громад ПЦУ.

В Україні є така проблема, що громада, яка хоче перейти в помісну церкву, не може це зробити. Митрополит Епіфаній в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі відзначив, що зустрічався щодо цього питання і з президентом, і з прем'єр-міністром, і з профільним комітетом.

Зверніть увагу ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Росії, – митрополит Епіфаній

Чиновники створюють проблеми

За його словами, він неодноразово у засобах масової інформації стверджував те, що в цьому напрямку є проблеми: держслужбовці продовжують створювати проблеми. Він відзначив, що перший заступник голови ОП Сергій Трофімов на камеру сказав, нібито розбереться з ситуацією.

Не може чиновник розбиратися в таких справах. Є відповідні інстанції, є суди. Ви можете звернутися, якщо вважаєте, що вчинено щось несправедливо чи неправильно,

– зазначив митрополит.

Тиск на губернаторів

У ЗМІ стверджують, що Трофімов давав розпорядження губернаторам. Як розповів Епіфаній, деякі з них говорили йому відкрито, начебто були письмові розпорядження про те, щоб:

не реєструвати громади;

відкликати реєстрацію вже зареєстрованих громад. Але свідомі проукраїнські губернатори це не робили.

Що відомо про Сергія Трофімова? Сергій Трофімов – перший заступник глави Офісу Президента Андрія Єрмака. До свого призначення в ОПУ працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95". Зараз Сергія Трофімова називають одним із найближчих людей з оточення Зеленського.

Ситуація після відставки Трофімова

Епіфаній зауважив: "Ситуація після відставки Трофімова суттєво не змінилася, але ми робитимемо усе для того, щоб це виправити".

Скандал з Трофімовим: що відомо

У Черкаській області триває масштабна релігійна війна, яку розпочала РПЦ в Україні проти громад, які висловили бажання перейти до ПЦУ.

До війни Московська церква активно залучає чиновників, наприклад, лобіста, колишнього заступника голови ОП, а тепер радника президента Сергія Трофімова.

Зокрема перший заступник голови ОП змушував голів ОДА блокувати реєстрацію громад ПЦУ.

Повне інтерв'ю з Епіфанієм: дивіться відео 24 каналу