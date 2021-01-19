Верховна Рада ухвалила міністром Кабінету Міністрів України Олега Немчінова з 4 березня 2020 року. Багато хто навіть не здогадується, що означає ця посада.

Тож Немчінов розповів про свої основні функції. Цим він поділився в ексклюзивному інтерв'ю в програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.

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Які обов'язки в міністра КМУ

Міністр Кабінету Міністрів – це член уряду, який не керує жодним міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади. Він виконує менеджерські функції.

Людина, яка обіймає цю посаду насамперед організовує роботу Кабміну як колективного органу. Крім цього взаємодіє із різноманітними інспекціями щодо питань, пов'язаних з адміністративною функцією, наприклад:

інспекцією з ядерної безпеки;

Державною регуляторною службою;

комісією з регулювання азартних ігор та лотерей тощо;

"А також це робота з координацією центральних органів виконавчої влади, які не координуються через інших членів уряду. Для мене це є Національне агентство з питань державної служби, Держстат", – пояснив Немчінов.

Також міністр Кабміну займається питаннями щодо перепису населення та виконує окремі доручення прем'єр-міністра.

Коли з'явилася ця посада

Посада міністра Кабінету Міністрів з'явилася ще у 2003 році. Тодішній президент Леонід Кучма ліквідував посади держсекретаря, його "правої руки" й заступників.

Останнім міністром Кабінету Міністрів був Дмитро Дубілет – він обіймав цю посаду із серпня 2019 року.

Цікаво. Ця посада існує в багатьох країнах світу й може називатися по-різному: у Великій Британії, Індії, Ірландії, Канаді, Пакистані, Японії – державний міністр, у Німеччині – міністр з особливих справ, в Україні – міністр кабінету міністрів.