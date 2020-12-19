Миколай VS Дід Мороз: чим відрізняються персонажі та що варто про них знати
Деякі українці досі на Новий Рік знайомлять своїх дітей з радянським Дідом Морозом та забувають про українського Святого Миколая, який ходить у ніч на 19 грудня. Є й ті, які вважають, що між персонажами немає жодної різниці окрім того, що приходять до дітлахів у різні дати. Однак чи варто так вважати та чим насправді вони відрізняються – читайте далі.
Дід Мороз
Найголовнішим є те, що Дід Мороз – російський персонаж. Ще кілька фактів про нього – у матеріалі 24 каналу.
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Головне про Діда Мороза:
- приходить 1 січня;
- залишає подарунки під ялинкою;
- ходить зі Снігуронькою;
- його одяг – синя або червона шуба.
Варто зауважити, що Дід Мороз славився і поганими вчинками. Ба більше, на початку 19 століття дітей в українських селах навіть лякали дідом у сніговій шубі. Тоді дітей запевняли – якщо будуть неслухняними, то дід віднесе їх вовкам.
Святий Миколай
Вагомою різницею між Дідом Морозом і Святим Миколаєм є те, що останній – реальна людина. Він саме завдяки своїм вчинкам був канонізований до лика святих.
Головне про Святого Миколая:
- приходить 19 грудня;
- його убір – риза і корона;
- Миколай залишає подарунки лише під подушкою;
- він ходить із янголом.
За легендою, реальний Миколай був дуже багатим. Одного разу він закинув бідній сім'ї у вікно гроші. Відтоді Миколай почав допомагати нужденним.
Чим відрізняється Миколай від Діда Мороза / Інфографіка 24 каналу
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