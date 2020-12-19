Деякі українці досі на Новий Рік знайомлять своїх дітей з радянським Дідом Морозом та забувають про українського Святого Миколая, який ходить у ніч на 19 грудня. Є й ті, які вважають, що між персонажами немає жодної різниці окрім того, що приходять до дітлахів у різні дати. Однак чи варто так вважати та чим насправді вони відрізняються – читайте далі.

Дід Мороз

Найголовнішим є те, що Дід Мороз – російський персонаж. Ще кілька фактів про нього – у матеріалі 24 каналу.

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Головне про Діда Мороза:

приходить 1 січня;

залишає подарунки під ялинкою;

ходить зі Снігуронькою;

його одяг – синя або червона шуба.

Варто зауважити, що Дід Мороз славився і поганими вчинками. Ба більше, на початку 19 століття дітей в українських селах навіть лякали дідом у сніговій шубі. Тоді дітей запевняли – якщо будуть неслухняними, то дід віднесе їх вовкам.

Святий Миколай

Вагомою різницею між Дідом Морозом і Святим Миколаєм є те, що останній – реальна людина. Він саме завдяки своїм вчинкам був канонізований до лика святих.

Головне про Святого Миколая:

приходить 19 грудня;

його убір – риза і корона;

Миколай залишає подарунки лише під подушкою;

він ходить із янголом.

За легендою, реальний Миколай був дуже багатим. Одного разу він закинув бідній сім'ї у вікно гроші. Відтоді Миколай почав допомагати нужденним.



Чим відрізняється Миколай від Діда Мороза / Інфографіка 24 каналу