Чим Вакарчук зараз займається у "Голосі": Рудик розкрила подробиці
Попри те, що Святослав Вакарчук склав мандат народного депутата, він досі залишається членом партії "Голос". Чим саме займається як політик – читайте далі.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Найближчим часом Вакарчук поїде у турне зі своїм новим проєктом, про це розповіла лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.
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Враховуючи обмеження через карантин, в офісі Вакарчук з'являється досить рідко. Водночас партія "Голос" як структура розвивається за національним планом, підкреслила депутатка.
За її словами, завдання у Вакарчука – такі ж, як і у кожного члена "Голосу". Мовиться про відстоювання репутації політсили, участь у голосуваннях та вплив на рішення партії через наявні механізми.
Неефективно зараз думати про минуле й про те, як могло б бути. Ми рухаємося далі з тими ресурсами, які є в наявності. Це – наша сила, енергія та професійність,
– зауважила Кіра Рудик.
"Це й наші можливості їздити по країні, виконувати завдання, працювати ефективно в Раді й показувати результат, за який відповідаємо саме ми", – додала політикиня.
Вакарчук у політиці: що варто знати
- У 2007 році Святослав Вакарчук пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона".
- Тоді був членом комітету Ради з питань свободи слова та інформації, а також груп з міжпарламентських зв'язків.
- Однак вже через рік, у вересні 2008 року, добровільно склав депутатські повноваження.
- Вдруге співак потрапив до Ради у липні 2019 року – на позачергових виборах очолив партію "Голос".
- 11 червня 2020 року політик оголосив, що вдруге складає мандат народного обранця.
- Він пояснив, що виконав свою місію, а саме – привів професійних людей у Верховну Раду.
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