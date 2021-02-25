Попри те, що Святослав Вакарчук склав мандат народного депутата, він досі залишається членом партії "Голос". Чим саме займається як політик – читайте далі.

Найближчим часом Вакарчук поїде у турне зі своїм новим проєктом, про це розповіла лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

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Враховуючи обмеження через карантин, в офісі Вакарчук з'являється досить рідко. Водночас партія "Голос" як структура розвивається за національним планом, підкреслила депутатка.

За її словами, завдання у Вакарчука – такі ж, як і у кожного члена "Голосу". Мовиться про відстоювання репутації політсили, участь у голосуваннях та вплив на рішення партії через наявні механізми.

Неефективно зараз думати про минуле й про те, як могло б бути. Ми рухаємося далі з тими ресурсами, які є в наявності. Це – наша сила, енергія та професійність,

– зауважила Кіра Рудик.

"Це й наші можливості їздити по країні, виконувати завдання, працювати ефективно в Раді й показувати результат, за який відповідаємо саме ми", – додала політикиня.

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