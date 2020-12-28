Журнал Time назвав 2020 рік найгіршим роком в історії. Проте так думають не всі. Журналісти вирішили поцікавитись в українців, яким подіям у 2020 році вони вдячні.

А також дізнались, що б вони хотіли побажати всім у 2021 році. Детальніше – на 24 каналі.

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Що розповіли українці

Українці щиро вдячні 2020 року. Вони зуміли навіть серед багатьох негативних подій знайти світлі моменти.

Киянин: Я вдячний кризі, яка спонукала розвиватися, вчитися пізнавати щось нове. Побажав би українцям не зупинятися, не депресувати, думати позитивно.

Тернополянин: Я вдячний, що маю здорову родину. Серед знайомих ніхто не закрив свою справу, хто захворів (на COVID-19 – 24 канал) – перехворів. Попри те, що відбувається у нашій політичній сфері, ми повинні бути єдиними.

Жителька Маріуполя: Цей рік подарував мені багато змін, досвіду, якихось неймовірних історій та подій. У наступному році я звичайно раджу українцям берегти своє емоційне здоров'я.

Рік трансформацій

Кропивничанка: Мені запам'ятався 2020 рік тим, що я опублікувала свою першу книгу. Також я вивчила професію блогера. Цей рік був трансформаційним для багатьох людей. Хтось бачив тільки погане, це їхній вибір. Хтось бачив щось прекрасне. Наступний рік буде зовсім іншим. Тільки від нас залежить, як ми його проживемо.

Кропивничанка: Все що з нами відбулося, подарувало нам досвід. Аби ми розуміли, що потрібно цінувати те, що маємо, не втрачати надію та бути на позитиві.

Мудрості для уряду

Тернополянка: 2020 рік був складний для кожного з нас, але я вдячна, що всі мої рідні та близькі живі та здорові. Бажаю, щоб пандемія коронавірусу якомога швидше закінчилась. Бажаю мудрості нашому керівництву держави, щоб вони знайшли в собі силу, мудрість та розум взяти на себе відповідальність і керувати країною правильно. Щоб люди відчували добробут, безпеку і були впевнені в завтрашньому дні. І щоб в Україні якнайшвидше настав мир, закінчилась війна і наші хлопці та дівчата, які перебувають на Сході, якнайшвидше повернулись додому.

Нічого доброго

Маріуполець: Насправді 2020 рік нічого доброго не подарував, окрім COVID-19, від якого ми всі страждаємо на карантині. Він подарував нам дистанційне навчання, як складати іспити – не зрозуміло. Нікому не бажаю такого року в майбутньому.