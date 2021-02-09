Чим Україна цікава для США як партнер: пояснення посла

Джерело:"РБК-Україна"
Володимир Єльченко назвав головні напрями співпраці України та Сполучених Штатів. Мова йде про військове та економічне співробітництво.
Чинний посол України у США описав кілька напрямків співпраці країн та їхні перспективи.
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Звичайно, ми розуміємо, що Україні не варто сприймати як належне позитивне ставлення нової адміністрації США. Це повинна бути дорога з двостороннім рухом,
– заявив Єльченко.
Дипломат додав, що передумови для того, щоб Україна стала "історією успіху" для Байдена справді є.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що невдовзі Україна призначить нового посла в Сполучених Штатах.Довідка. Дипломатичне представництво в США може очолити Оксана Маркарова. Кандидатуру колишньої очільниці Міністерства фінансів запропонував голова МЗС.