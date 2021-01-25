Чим небезпечний законопроєкт про референдум: експерт назвав головні ризики

Вже 26 січня у Верховній Раді планують ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про всеукраїнський референдум. Документ надасть зможу суспільству вирішувати важливі питання. Які переваги та недоліки законопроєкту – читайте далі.

Джерело: 24 канал

Недоліки законопроєкту

► Назва

За словами Коліушка, назва законопроєкту є неправильною. Нею можна маніпулювати.

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"Пропоную врахувати пропозицію, яка була ухвалена комітетом, що закон повинен називатися "Про всеукраїнський референдум", а не "Про народовладдя", – зауважив експерт.

Він пояснив, що політизація назв законопроєктів лише шкодить і збиває тих, хто ними користується. Через це можуть бути різні тлумачення, що абсолютно непотрібно.

► Електронне голосування

Найбільшим мінусом законопроєкту Коліушко вважає саме можливість електронного голосування. У документі зазначено, що "електронне голосування може функціонувати тоді, коли приймуть відповідний закон".

Досі ніде не придумали технологію, яка гарантуватиме 100% точність результатів, таємність та правильний підрахунок голосів. Багато країн, які вже прийняли електронне голосування – в останні роки відмовляються від цього. Ми ще не готові до переходу повністю на електронне голосування,

– запевнив Коліушко.

► Часті референдуми

"Я вважаю, що закон повинен бути, але він повинен лежати у відповідному місці і це не означає, що після його ухвалення треба проводити якісь референдуми", – висловився експерт.

Він зауважив, що такий інструмент в руках громадян є дуже важливим, але точно не тим, яким треба зловживати і застосовувати надто часто.

Це дорогий інструмент. За даними ЦВК, кожен референдум коштуватиме приблизно 2 мільярди гривень з Державного бюджету,

– сказав Коліушко.

Які питання можуть винести найближчим часом

Як зазначив Коліушко, наразі не існує гострих питань, які не можна вирішити у парламенті, а треба виносити на всеукраїнський референдум.

"На референдумі можна лише вирішити скасування закону, ухвалити – неможливо. Тому такого питання референдум не вирішить", – наголосив експерт.

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