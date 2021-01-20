Від НАБУ дійсно хочуть прибрати важливу умову, що йому підслідні тільки справи щодо топпосадовців. Спеціальним законопроєктом хочуть зробити так, щоб НАБУ розслідувало будь-яку корупцію – від дрібної побутової до найбільшої.

Наразі для НАБУ є чіткий перелік щодо посадовців або суми предмету злочину чи завданого збитку, що перевищує 1 мільйон 125 тисяч гривень. Про це в ефірі 24 каналу розповів юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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Він зазначив, що якщо віддати Бюро усю корупцію в державі повністю – штат НАБУ у 246 детективів не справиться, адже навантаження зросте в десятки разів.

"Насправді метою цього законопроєкту є не боротьба з корупцією, а просто імітація боротьби й нівелювання всієї роботи НАБУ", – додав юрист.

Водночас Вадим Валько розповів, що відповідний ключовий законопроєкт передбачає такі основні речі, як:

► Повна зміна підслідності і прибирання двох важливих умов щодо справ Національного антикорупційного бюро України;

► Надання генеральному прокурору можливості забирати від НАБУ до іншого органу будь-які справи за власним бажанням.

За його словами, наразі Кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє передавати справи НАБУ іншим органам, що водночас було вимогою наданням траншів МВФ і угод з міжнародними партнерами. "Ми повністю показуємо себе партнером, який не виконує те, що він взяв на себе", – додав Валько.

Зверніть увагу! Центр протидії корупції опублікував текст законопроєкту, який фактично рятує заступника голови Офісу Президента Олега Татарова від антикорупційних органів.

Матеріали щодо справи Татарова

Юрист ЦПК зазначив, що наразі справа Олега Татарова юридично перебуває в СБУ, проте фізично матеріали справи досі в Антикорупційному бюро.

"Завжди, коли буде потреба унеможливити переслідування ймовірних підозрюваних від детективів НАБУ – генпрокурор може користуватись відповідною опцією (передавання справи іншим органам – 24 канал) і тоді вже не треба буде використовувати якісь незаконні рішення Печерського суду, домовлятись з суддями і виправдовуватись", – сказав Валько.

Це насправді дуже серйозна атака, вона знищує ту всю антикорупційну інфраструктуру і реформу, яку останні 5 років намагались проводити,

– наголосив юрист.

Втручання в роботу ВАКС

Він додав, що відповідним законом хочуть втрутитися не лише в роботу НАБУ, а й в роботу Вищого антикорупційного суду і забрати з його підсудності перелік статей – залишивши тільки справи НАБУ.

"Теоретично, якщо навіть сьогодні забрати справу Татарова від НАБУ до СБУ – вона все одно в юрисдикції ВАКС і слідчим чи прокурорам доведеться йти у Вищий антикорупційний суд і доводити можливі запобіжні заходи і в майбутньому передавати в суд це все буде у ВАКС", – сказав юрист ЦПК.

Вадим Валько повідомив, що відповідним проєктом хочуть залишити за ВАКС виключно справи НАБУ, що дає аргументи й козирі проросійським та олігархічним силам, які кажуть: "ВАКС це не спеціалізований суд, а спеціальний, він неконституційний і його треба ліквідувати".

Залучення Венедіктової

Олег Татаров, виступивши з заявою і звинувативши Центр протидії корупції у брехні – насправді збрехав сам, зазначив Вадим Валько. За його словами, Татаров сказав, що ні він, ні Офіс Президента, ні Офіс генпрокурора не долучені до розробки будь-яких відповідних проєктів.

Насправді в офіційному документообігу генпрокуратури є підтвердження, що генпрокурорка Ірина Венедіктова доручала відповідним управлінням надавати пропозиції до проєкту,

– зазначив юрист.

Він додав, що це офіційно зафіксовано у системі документообігу генпрокуратури і цьому є підтвердження. Водночас Вадим Валько запевнив, що Офіс генпрокурора напряму залежний від Офісу Президента і справа Татарова – це яскраве підтвердження.

Справа Татарова: що треба знати