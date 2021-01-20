Чим НАБУ може загрожувати закон щодо порятунку Татарова: відповідь юриста ЦПК
Від НАБУ дійсно хочуть прибрати важливу умову, що йому підслідні тільки справи щодо топпосадовців. Спеціальним законопроєктом хочуть зробити так, щоб НАБУ розслідувало будь-яку корупцію – від дрібної побутової до найбільшої.
Наразі для НАБУ є чіткий перелік щодо посадовців або суми предмету злочину чи завданого збитку, що перевищує 1 мільйон 125 тисяч гривень. Про це в ефірі 24 каналу розповів юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.
До теми Татаров каже, що його не рятують від НАБУ спеціальними законопроєктами
Він зазначив, що якщо віддати Бюро усю корупцію в державі повністю – штат НАБУ у 246 детективів не справиться, адже навантаження зросте в десятки разів.
"Насправді метою цього законопроєкту є не боротьба з корупцією, а просто імітація боротьби й нівелювання всієї роботи НАБУ", – додав юрист.
Водночас Вадим Валько розповів, що відповідний ключовий законопроєкт передбачає такі основні речі, як:
► Повна зміна підслідності і прибирання двох важливих умов щодо справ Національного антикорупційного бюро України;
► Надання генеральному прокурору можливості забирати від НАБУ до іншого органу будь-які справи за власним бажанням.
За його словами, наразі Кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє передавати справи НАБУ іншим органам, що водночас було вимогою наданням траншів МВФ і угод з міжнародними партнерами. "Ми повністю показуємо себе партнером, який не виконує те, що він взяв на себе", – додав Валько.
Матеріали щодо справи Татарова
Юрист ЦПК зазначив, що наразі справа Олега Татарова юридично перебуває в СБУ, проте фізично матеріали справи досі в Антикорупційному бюро.
"Завжди, коли буде потреба унеможливити переслідування ймовірних підозрюваних від детективів НАБУ – генпрокурор може користуватись відповідною опцією (передавання справи іншим органам – 24 канал) і тоді вже не треба буде використовувати якісь незаконні рішення Печерського суду, домовлятись з суддями і виправдовуватись", – сказав Валько.
Це насправді дуже серйозна атака, вона знищує ту всю антикорупційну інфраструктуру і реформу, яку останні 5 років намагались проводити,
– наголосив юрист.
Втручання в роботу ВАКС
Він додав, що відповідним законом хочуть втрутитися не лише в роботу НАБУ, а й в роботу Вищого антикорупційного суду і забрати з його підсудності перелік статей – залишивши тільки справи НАБУ.
"Теоретично, якщо навіть сьогодні забрати справу Татарова від НАБУ до СБУ – вона все одно в юрисдикції ВАКС і слідчим чи прокурорам доведеться йти у Вищий антикорупційний суд і доводити можливі запобіжні заходи і в майбутньому передавати в суд це все буде у ВАКС", – сказав юрист ЦПК.
Вадим Валько повідомив, що відповідним проєктом хочуть залишити за ВАКС виключно справи НАБУ, що дає аргументи й козирі проросійським та олігархічним силам, які кажуть: "ВАКС це не спеціалізований суд, а спеціальний, він неконституційний і його треба ліквідувати".
Залучення Венедіктової
Олег Татаров, виступивши з заявою і звинувативши Центр протидії корупції у брехні – насправді збрехав сам, зазначив Вадим Валько. За його словами, Татаров сказав, що ні він, ні Офіс Президента, ні Офіс генпрокурора не долучені до розробки будь-яких відповідних проєктів.
Насправді в офіційному документообігу генпрокуратури є підтвердження, що генпрокурорка Ірина Венедіктова доручала відповідним управлінням надавати пропозиції до проєкту,
– зазначив юрист.
Він додав, що це офіційно зафіксовано у системі документообігу генпрокуратури і цьому є підтвердження. Водночас Вадим Валько запевнив, що Офіс генпрокурора напряму залежний від Офісу Президента і справа Татарова – це яскраве підтвердження.
Справа Татарова: що треба знати
- У НАБУ підозрюють заступника голови ОП Олега Татарова в корупції у справі про квартири Національної гвардії. Мовиться про збитки на 81 мільйон гривень.
- НАБУ запросило для нього арешт. Проте напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ.
- Зрештою НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора у втручанні в розслідування.
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