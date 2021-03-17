Володимир Зеленський 17 березня призначив нового заступника керівника Офісу Президента Ігоря Брусила. Він буде відповідати за організацію міжнародних візитів і заходів президента.

Ігор Брусило розповів, що продовжить спрямовувати роботу Служби державного протоколу та церемоніалу президента. Крім цього, розширяться його повноваження щодо організації міжнародних візитів та робочих поїздок за участю глави держави.

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Окрім того, новий заступник буде забезпечувати інформаційно-роз'яснювальну роботу про важливість поїздок Зеленського за кордон, а також візитів в Україну президентів інших держав.

Завдання будуть ставитись безпосередньо керівником Офісу Президента і, безумовно, за дорученням президента України,

– додав Брусило.

За словами голови ОП Андрія Єрмака, призначення має поліпшити організаційну складову візитів Зеленського та підняти статус України при їхній підготовці.

Наразі Ігор Брусило отримав своє перше завдання – він займатиметься підготовкою візиту в Україну президента Литви 18 – 19 березня.

Що відомо про Ігоря Брусила: