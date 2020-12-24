Фундація DEJURE проводить інтернет-голосування для обрання "Честі року" – cудді, що найбільше запам'ятався українцям своєю принциповістю та професійністю у 2020 році.

Серед кандидатів: голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий, який не підтримав скандальне рішення КСУ скасувати електронне декларування, відома суддя-викривачка з Полтави Лариса Гольник та ще понад 50 суддів, які були відзначені символічною премією "Честь" від Фундації DEJURE впродовж 2020 року.

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"Ми хочемо показати, що в Україні працює багато порядних і професійних суддів. За два роки ми знайшли вже більше 100 таких. Публічне висвітлення їхніх імен та вчинків є своєрідною подякою та заохоченням громадськості за професійну та чесну роботу," –

пояснює мету конкурсу Ірина Шиба, виконавча директорка Фундації DEJURE та ведуча 24 каналу.

Голосування триватиме до 23:59 27 грудня на сайті Фундації DEJURE.

Минулого року премію "Честь року" отримала суддя Лариса Гольник з Полтави, а у 2018 році переможцем став суддя голова Бахмацького райсуду Чернігівської області Павло Пархоменко.

Джерело: 24 канал