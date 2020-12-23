Фундація DEJURE проводить інтернет-голосування для обрання "Честі року"– судді, що найбільше запам'ятався українцям своєю принциповістю та професійністю у 2020 році.

Серед кандидатів:

голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич;

заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий , який не підтримав скандальне рішення КСУ;

, який не підтримав скандальне рішення КСУ; відома суддя-викривачка з Полтави Лариса Гольник

та ще понад 50 суддів, які були відзначені символічною премією "Честь" від Фундації DEJURE впродовж 2020 року.

Увага У Раді з'явився законопроєкт про вдосконалення діяльності КСУ: як це вплине на роботу суду

"Ми хочемо показати, що в Україні працює багато порядних і професійних суддів. За 2 роки ми знайшли вже понад 100 таких. Публічне висвітлення їхніх імен та вчинків є своєрідною подякою та заохоченням громадськості за професійну та чесну роботу", – пояснює мету конкурсу Ірина Шиба, виконавча директорка Фундації DEJURE та ведуча 24 каналу.

Голосування триватиме до 23:59 27 грудня на сайті Фундації DEJURE за посиланням.

Минулого року премію "Честь року" отримала суддя Лариса Гольник з Полтави, а у 2018 році переможцем став суддя голова Бахмацького райсуду Чернігівської області Павло Пархоменко.