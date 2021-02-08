Червону зону вводитимуть окремим рішенням, – Шмигаль

Через спалахи коронавірусу в деяких областях України влада розглядає можливість повернення до адаптивного карантину. Однак червону зону планують впроваджувати окремим рішенням.

Про можливість повернення до адаптивного карантину та способи віднесення населених пунктів до певних карантинних зон на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Особливості введення адаптивного карантину

Адаптивний карантин буде складатися зі зеленої, жовтої, помаранчевої зони, і за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що епідемічна ситуація в областях різна. Є регіони, де рівень захворюваності помірний, однак існують і спалахи. Зокрема, складна ситуація в Івано-Франківській області – там щодня фіксують понад 400 випадків зараження.

Що про введення червоної зони говорив Степанов

Максим Степанов раніше заявив, що для впровадження червоної зони в регіоні необхідна наявність 2 показників.

Перший – 65% заповнених ліжок з киснем. Другий – темпи зростання захворюваності за останні 7 днів перевищують 50%.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу