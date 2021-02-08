Червону зону вводитимуть окремим рішенням, – Шмигаль
Через спалахи коронавірусу в деяких областях України влада розглядає можливість повернення до адаптивного карантину. Однак червону зону планують впроваджувати окремим рішенням.
Джерело:Пресслужба Президента України
Про можливість повернення до адаптивного карантину та способи віднесення населених пунктів до певних карантинних зон на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також Карантин в Україні продовжать до 30 квітня, – Шмигаль
Особливості введення адаптивного карантину
Адаптивний карантин буде складатися зі зеленої, жовтої, помаранчевої зони, і за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони,
– заявив Шмигаль.
Прем'єр також повідомив, що епідемічна ситуація в областях різна. Є регіони, де рівень захворюваності помірний, однак існують і спалахи. Зокрема, складна ситуація в Івано-Франківській області – там щодня фіксують понад 400 випадків зараження.
Що про введення червоної зони говорив Степанов
- Максим Степанов раніше заявив, що для впровадження червоної зони в регіоні необхідна наявність 2 показників.
- Перший – 65% заповнених ліжок з киснем. Другий – темпи зростання захворюваності за останні 7 днів перевищують 50%.
Поділитися новиною