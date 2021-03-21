Червоний рівень небезпеки: у Карпатах можуть зійти лавини

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Джерело:

ДСНС

У неділю, 21 березня, рятувальники попередили українців про небезпеку сходження лавин. Епіцентром небезпеки стали Львівська область, а також Прикарпаття та Закарпаття.

Рятувальники оголосили там про червоний рівень загрози.

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21 березня у середньогiр'ї Львівської, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень),
– мовиться у повідомленні.

Рятувальники врятували постраждалого

  • Рятувальники розповіли, що 19 березня надзвичайники гірського пошуково-рятувального відділення села Пилипець врятували 36-річного киянина.
  • Чоловік приїхав покататися на Гимбу. Однак під час спуску лижник травмував коліно.
  • Рятувальники надали постраждалому долікарську допомогу.

Що ще кажуть рятувальники

  • Працівники ДСНС просять українців утриматися від мандрівок у гори, доки залишається небезпека сходження лавин.
  • Однак якщо люди все-таки наважуються, свої мандрівки необхідно реєструвати.
  • У випадку будь-якої небезпеки варто телефонувати за номером 101.