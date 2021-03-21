Червоний рівень небезпеки: у Карпатах можуть зійти лавини
У неділю, 21 березня, рятувальники попередили українців про небезпеку сходження лавин. Епіцентром небезпеки стали Львівська область, а також Прикарпаття та Закарпаття.
Джерело:ДСНС
Рятувальники оголосили там про червоний рівень загрози.
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21 березня у середньогiр'ї Львівської, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень),
– мовиться у повідомленні.
Рятувальники врятували постраждалого
- Рятувальники розповіли, що 19 березня надзвичайники гірського пошуково-рятувального відділення села Пилипець врятували 36-річного киянина.
- Чоловік приїхав покататися на Гимбу. Однак під час спуску лижник травмував коліно.
- Рятувальники надали постраждалому долікарську допомогу.
Що ще кажуть рятувальники
- Працівники ДСНС просять українців утриматися від мандрівок у гори, доки залишається небезпека сходження лавин.
- Однак якщо люди все-таки наважуються, свої мандрівки необхідно реєструвати.
- У випадку будь-якої небезпеки варто телефонувати за номером 101.
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