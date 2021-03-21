У неділю, 21 березня, рятувальники попередили українців про небезпеку сходження лавин. Епіцентром небезпеки стали Львівська область, а також Прикарпаття та Закарпаття.

Рятувальники оголосили там про червоний рівень загрози. Актуально Зима не відпускає: Україну знову накриють снігопади – перелік регіонів 21 березня у середньогiр'ї Львівської, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень),

– мовиться у повідомленні. Рятувальники врятували постраждалого Рятувальники розповіли, що 19 березня надзвичайники гірського пошуково-рятувального відділення села Пилипець врятували 36-річного киянина.

Чоловік приїхав покататися на Гимбу. Однак під час спуску лижник травмував коліно.

Рятувальники надали постраждалому долікарську допомогу. Що ще кажуть рятувальники Працівники ДСНС просять українців утриматися від мандрівок у гори, доки залишається небезпека сходження лавин.

Однак якщо люди все-таки наважуються, свої мандрівки необхідно реєструвати.

У випадку будь-якої небезпеки варто телефонувати за номером 101.