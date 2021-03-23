У червоних зонах Кабмін заборонив виходити на вулиці без масок

Джерело:Кабінет Міністрів України
Усі жителі червоної зони на території України зобов'язані носити захисні маски на територіях загального користування. Окрім того, у "червоних" регіонах заборонили роботу канатних доріг.
У постанові Кабінету Міністрів України від 22 березня мовиться, що у червоних зонах не можна перебувати без респіраторів або захисних масок.
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Закон України про благоустрій повідомляє, що до територій загального користування належать:
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу