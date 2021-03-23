У червоних зонах Кабмін заборонив виходити на вулиці без масок

Усі жителі червоної зони на території України зобов'язані носити захисні маски на територіях загального користування. Окрім того, у "червоних" регіонах заборонили роботу канатних доріг.

У постанові Кабінету Міністрів України від 22 березня мовиться, що у червоних зонах не можна перебувати без респіраторів або захисних масок.

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Закон України про благоустрій повідомляє, що до територій загального користування належать:

парки (зокрема, лісопарки і парки культури та відпочинку);

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування.

Що ще заборонено у червоній зоні

У червоній зоні карантину також заборонена робота громадських закладів харчування; Однак вони можуть готувати страви та напої для доставки.

Також у "червоних" регіонах закриті розважальні заклади, спортзали, басейни, фітнес-центри.

Роботу магазинів (за винятком продуктових) теж не дозволили.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу