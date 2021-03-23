У червоних зонах Кабмін заборонив виходити на вулиці без масок
Усі жителі червоної зони на території України зобов'язані носити захисні маски на територіях загального користування. Окрім того, у "червоних" регіонах заборонили роботу канатних доріг.
Джерело:Кабінет Міністрів України
У постанові Кабінету Міністрів України від 22 березня мовиться, що у червоних зонах не можна перебувати без респіраторів або захисних масок.
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Закон України про благоустрій повідомляє, що до територій загального користування належать:
- парки (зокрема, лісопарки і парки культури та відпочинку);
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування.
Що ще заборонено у червоній зоні
- У червоній зоні карантину також заборонена робота громадських закладів харчування; Однак вони можуть готувати страви та напої для доставки.
- Також у "червоних" регіонах закриті розважальні заклади, спортзали, басейни, фітнес-центри.
- Роботу магазинів (за винятком продуктових) теж не дозволили.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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