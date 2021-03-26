Червона зона залишається: в Івано-Франківську послаблять карантин

З понеділка, 2 квітня, Івано-Франківська область залишиться у червоній зоні. Однак ситуація з коронавірусом у місті суттєво покращилася.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що, відповідно до показників, Івано-Франківськ міг би перейти до помаранчевої зони.

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Станом на 26 березня у міських лікарнях перебувають 548 заражених. За добу 25, на щастя, не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.

Марцінків наголосив, що бачить передумови пом'якшувати карантин.

Ми з понеділка відкриватимемо поетапно дитячі садочки і школи 1 – 4 клас. Ми готуємося до того, щоб відкривати,

– зауважив мер Івано-Франківська.

Однак Марцінків наголосив, що вирішальне слово буде за батьками. Якщо вони будуть проти відкриття того чи іншого навчального закладу, дистанційне навчання можна автономно продовжувати.

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